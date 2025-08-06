عبّود: نُقدّر دعم القيادة السعودية وحرصها على أمن لبنان

Advertisement

زار النائب جميل عبّود، سفير الدكتور وليد بخاري.وكانت مناسبة أكّد خلالها عبّود، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، "أهمية العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي". وعبّر عن "تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل فئاته وأطيافه، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".كما أشاد ب"جهود السفير بخاري، ومحبته للبنان عامة ولطرابلس والشمال خاصة".وهنأ "القيادة السعودية، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تتصل برؤية 2030، على كثير من الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية". ( الوكالة الوطنية)