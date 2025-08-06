28
لبنان
خلال جلسة الغد.. خطوة سيقوم بها "وزراء الثنائي"
Lebanon 24
06-08-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحفية أن "وزراء
الثنائي
الشيعي
سيطلبون خلال جلسة
مجلس الوزراء
، الخميس، إعادة
النقاش
في بند حصر السلاح وفق الأولويات
اللبنانية
"، مشيرة إلى أنه "في حال لم يتمّ التوصل إلى نتيجة، فالثنائي يدرس خياراته الحكومية التصعيدية".
المعلومات قالت أيضاً إنَّ "
حزب الله
حريصٌ على الاستقرار ويرفضُ استخدام الشارع، إذ سعى مسؤولوه قبل جلسة الثلاثاء وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد".
كذلك، أوضحت المعلومات أنَّ "جلسة الخميس ستستكمل النقاش في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك الأخيرة بما فيها الإنسحاب
الإسرائيلي
من
لبنان
ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وتثبيت الحدود".
بدورها، ذكرت قناة "
الجزيرة
" أن الوزراء
الشيعة
الذين سيشاركون يوم غد في جلسة الحكومة يصل عددهم إلى 5 بعد عودة وزيرين من السفر وهما ياسين جابر ومحمد
حيدر
.
وأوضحت القناة أن الوزراء الشيعة سيطرحون تأجيل اتخاذ أي قرار بخصوص موعد نزع السلاح، وأضافت: "هناك حوارات وزيارات متبادلة حاليا بين الحكومة وحزب الله لكنها لم تسفر عن نتيجة واضحة حتى الآن".
