خلال جلسة الغد.. خطوة سيقوم بها "وزراء الثنائي"

كشفت معلومات صحفية أن "وزراء سيطلبون خلال جلسة ، الخميس، إعادة في بند حصر السلاح وفق الأولويات "، مشيرة إلى أنه "في حال لم يتمّ التوصل إلى نتيجة، فالثنائي يدرس خياراته الحكومية التصعيدية".

المعلومات قالت أيضاً إنَّ " حريصٌ على الاستقرار ويرفضُ استخدام الشارع، إذ سعى مسؤولوه قبل جلسة الثلاثاء وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد".

كذلك، أوضحت المعلومات أنَّ "جلسة الخميس ستستكمل النقاش في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك الأخيرة بما فيها الإنسحاب من ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وتثبيت الحدود".

بدورها، ذكرت قناة " " أن الوزراء الذين سيشاركون يوم غد في جلسة الحكومة يصل عددهم إلى 5 بعد عودة وزيرين من السفر وهما ياسين جابر ومحمد .