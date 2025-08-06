Advertisement

لبنان

خلال جلسة الغد.. خطوة سيقوم بها "وزراء الثنائي"

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:26
A-
A+

Doc-P-1401464-638901088905013346.jpg
Doc-P-1401464-638901088905013346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحفية أن "وزراء الثنائي الشيعي سيطلبون خلال جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إعادة النقاش في بند حصر السلاح وفق الأولويات اللبنانية"، مشيرة إلى أنه "في حال لم يتمّ التوصل إلى نتيجة، فالثنائي يدرس خياراته الحكومية التصعيدية".
Advertisement
 
المعلومات قالت أيضاً إنَّ "حزب الله حريصٌ على الاستقرار ويرفضُ استخدام الشارع، إذ سعى مسؤولوه قبل جلسة الثلاثاء وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد".
 
كذلك، أوضحت المعلومات أنَّ "جلسة الخميس ستستكمل النقاش في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك الأخيرة بما فيها الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وتثبيت الحدود".
 
بدورها، ذكرت قناة "الجزيرة" أن الوزراء الشيعة الذين سيشاركون يوم غد في جلسة الحكومة يصل عددهم إلى 5 بعد عودة وزيرين من السفر وهما ياسين جابر ومحمد حيدر.
 
وأوضحت القناة أن الوزراء الشيعة سيطرحون تأجيل اتخاذ أي قرار بخصوص موعد نزع السلاح، وأضافت: "هناك حوارات وزيارات متبادلة حاليا بين الحكومة وحزب الله لكنها لم تسفر عن نتيجة واضحة حتى الآن".
 




مواضيع ذات صلة
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
07/08/2025 04:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
lebanon 24
07/08/2025 04:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"
lebanon 24
07/08/2025 04:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
07/08/2025 04:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24