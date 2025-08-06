قوات أميركية إلى لبنان؟ برّاك يكشف

قال المبعوث الأميركي توماس براك، اليوم الأربعاء، إن مستعدة للقيام بدور الوسيط مع بشرط وحيد وهو أن تعلن صراحة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في ، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح " " قبل نهاية العام.

Advertisement

وذكر براك أن "أميركا لن تأتي لتضع جنود على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن "، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ليس من أهداف الرئيس الأميركي وليس من مهمّة أحد".

وتابع: " قالت إنه إذا قام لبنان بالخطوات المطلوبة منه، سنأتي إلى وسنموّل وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ".