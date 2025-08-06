Advertisement

لبنان

قوات أميركية إلى لبنان؟ برّاك يكشف

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1401475-638901102355110135.jpg
Doc-P-1401475-638901102355110135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المبعوث الأميركي توماس براك، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام.
Advertisement
 
وذكر براك أن "أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ليس من أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليس من مهمّة أحد".
 
وتابع: "دول الخليج قالت إنه إذا قام لبنان بالخطوات المطلوبة منه، سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ".

مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
lebanon 24
07/08/2025 04:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان (العربية)
lebanon 24
07/08/2025 04:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة برّاك: مهلة السلاح إسرائيلية وليست أميركية وهناك فرصة أمام لبنان
lebanon 24
07/08/2025 04:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان سيطالب برّاك بضمانات أميركية بعد تجربة وقف إطلاق النار واسرائيل تصعّد ميدانيا
lebanon 24
07/08/2025 04:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24