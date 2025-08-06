Advertisement

لبنان

بيان من مكتب بري.. هذا ما قاله عن العلاقة مع عون

Lebanon 24
06-08-2025 | 14:34
Doc-P-1401493-638901130934709769.jpg
Doc-P-1401493-638901130934709769.jpg photos 0
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً، مساء الأربعاء، قال فيه إنَّ "العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات".
ويأتي هذا البيان رداً على ما ذكرته معلومات صحفية، اليوم، أن بري لم يُلب طلب عون حصول لقاء بينهما بعد جلسة الحكومة الأمس والتي تمَّ خلالها إقرار بند "حصر السلاح بيد الدولة".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24