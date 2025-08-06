بيان من مكتب بري.. هذا ما قاله عن العلاقة مع عون

أصدر لرئيس مجلس النواب بياناً، مساء الأربعاء، قال فيه إنَّ "العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات".

Advertisement

ويأتي هذا البيان رداً على ما ذكرته معلومات صحفية، اليوم، أن لم يُلب طلب عون حصول لقاء بينهما بعد جلسة الحكومة الأمس والتي تمَّ خلالها إقرار بند "حصر السلاح بيد الدولة".