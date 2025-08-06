Advertisement

لبنان

من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-08-2025 | 14:41
A-
A+

Doc-P-1401497-638901136268497353.jpg
Doc-P-1401497-638901136268497353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحضر "حزب الله" لإطلاق نصب تذكاري خاص بالأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، على أن يتم وضعه في بلدة البازورية، مسقط رأس نصرالله.
Advertisement
 
ومن المقترح أن تتبلور الأفكار الخاصة بالتصميم خلال فترة قصيرة ليصار إلى إعدادها وإنشائه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
lebanon 24
07/08/2025 04:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
lebanon 24
07/08/2025 04:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ما قاله نصرالله قبل سنوات حصل.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
lebanon 24
07/08/2025 04:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"
lebanon 24
07/08/2025 04:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24