لبنان

وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:03
قال وزير العدل عادل نصار إن "قرار الحكومة تفويض الجيش بحصرية السلاح، تم بموافقة أعضاء مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "لا يحقّ لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان".
وفي حديث عبر قناة "الشرق"، اليوم الأربعاء، قال نصار إنه "لكل حزب الحق باتخاذ مواقفه، لكن عليه احترام القانون"، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة هو إنجاز وهو أمرٌ ضروري".
 
وأكد نصار أنَّ "بناء الدولة في لبنان يصبّ في مصلحة الجميع"، وأضاف: "ليس من حق أي فريق أن يكون طرفاً ضد الدولة في لبنان، كما لا يجوز لأي طرفٍ في لبنان عرقلة بناء الدولة".
 
وفي سياق آخر، أكد نصار أن "تاريخ القرار الإتهاميّ بشأن انفجار مرفأ بيروت لم يُحدّد بعد".

