وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان

قال وزير العدل إن "قرار الحكومة تفويض الجيش بحصرية السلاح، تم بموافقة "، مشيراً إلى أنه "لا يحقّ لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في ".

وفي حديث عبر قناة "الشرق"، اليوم الأربعاء، قال إنه "لكل حزب الحق باتخاذ مواقفه، لكن عليه احترام القانون"، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة هو إنجاز وهو أمرٌ ضروري".

وأكد نصار أنَّ "بناء الدولة في لبنان يصبّ في مصلحة الجميع"، وأضاف: "ليس من حق أي فريق أن يكون طرفاً ضد الدولة في لبنان، كما لا يجوز لأي طرفٍ في لبنان عرقلة بناء الدولة".

وفي سياق آخر، أكد نصار أن "تاريخ القرار الإتهاميّ بشأن انفجار مرفأ لم يُحدّد بعد".