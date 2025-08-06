بالفيديو.. قصف إسرائيلي عنيف يستهدف جنوب لبنان

بالفيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات دير سريان ونهر زوطر والقنطرة في جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/QxmQRr3Xlj
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 6, 2025
