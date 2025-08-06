Advertisement

لبنان

بالفيديو.. قصف إسرائيلي عنيف يستهدف جنوب لبنان

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1401513-638901152164132511.PNG
Doc-P-1401513-638901152164132511.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عدَّة في جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن القصف استهدف أطراف بلدات دير سريان، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مرآباً للآليات والجرافات قرب وحدات سكنية في بلدة دير سريان.
 
إلى ذلك، تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط إصابات جراء الغارات التي وصل عددها إلى 10.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب
lebanon 24
07/08/2025 04:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس
lebanon 24
07/08/2025 04:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف إسرائيليّ يستهدف منطقة المحافر عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان
lebanon 24
07/08/2025 04:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الوزاني في جنوب لبنان
lebanon 24
07/08/2025 04:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24