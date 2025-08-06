Advertisement

لبنان

طوني فرنجية: لماذا الخجل من إدانة العدوان الإسرائيلي؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1401525-638901164874154848.jpg
Doc-P-1401525-638901164874154848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس": "طفلٌ لبنانيّ شهيد على يد إسرائيل…لماذا الخجل في إدانة العدوان؟. المطالبة بتطبيق القرارات الدولية من جهة واحدة تواطؤ واضح لصالح إسرائيل. تواطؤ لا يبني دولة ولا ثقة ولا مستقبلاً. بناء الدولة القوية التي نريد يبدأ بصون الكرامة وتوحيد المعايير بين اللبنانيين. الرحمة للشهيد عباس عواله وجميع الشهداء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة
lebanon 24
07/08/2025 04:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
lebanon 24
07/08/2025 04:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه: سقط القناع!
lebanon 24
07/08/2025 04:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح استذكر طوني فرنجيه: "13حزيران" تاريخ ينزف وجعًا
lebanon 24
07/08/2025 04:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24