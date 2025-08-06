Advertisement

لبنان

في الشمال.. من أوقفت "المخابرات"؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1401533-638901174575747494.jpg
Doc-P-1401533-638901174575747494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من مخابرات الجيش، مساء الأربعاء، شخصين عند مستديرة الشراع – الميناء، وذلك على خلفية الكمين المسلح الذي استهدف المدعو "ي.ض" يوم أمس في منطقة التبانة - طرابلس.
Advertisement
 
كذلك، خلال عملية مطاردة نفذتها المخابرات في منطقة الزاهرية - طرابلس، لأحد الأشخاص المطلوبين ويدعى "م. ي"، حاول الأخير الفرار على متن دراجة نارية، لكنه اصطدم بسيارة ما أدى إلى إصابته.
 
أيضاً، أقدم احد الاشخاص من آل "ن" على إطلاق أعيرة نارية في الهواء بمحيط محلة البقار في منطقة القبة - طرابلس قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.
 
مواضيع ذات صلة
في برعشيت... "المخابرات" توقف 4 أشخاص
lebanon 24
07/08/2025 04:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشمال.. "المعلومات" توقف أحد المطلوبين
lebanon 24
07/08/2025 04:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت قاتل الشاب غالب عدنان
lebanon 24
07/08/2025 04:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً أطلق النار على 4 أشخاص
lebanon 24
07/08/2025 04:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24