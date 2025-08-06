في الشمال.. من أوقفت "المخابرات"؟

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، مساء الأربعاء، شخصين عند مستديرة الشراع – الميناء، وذلك على خلفية الكمين المسلح الذي استهدف المدعو "ي.ض" يوم أمس في منطقة - .

Advertisement

كذلك، خلال عملية مطاردة نفذتها المخابرات في منطقة الزاهرية - طرابلس، لأحد الأشخاص المطلوبين ويدعى "م. ي"، حاول الأخير الفرار على متن دراجة نارية، لكنه اصطدم بسيارة ما أدى إلى إصابته.

أيضاً، أقدم احد الاشخاص من آل "ن" على إطلاق أعيرة نارية في الهواء بمحيط محلة البقار في - طرابلس قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.