لبنان

جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!

Lebanon 24
06-08-2025 | 16:02
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ شاباً من الجنسية السورية فارق الحياة، بعدما تعرّض لعملية طعن من قبل شبانٍ في محلّة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت المصادر أنَّ السوري يعمل كسائق أجرة، وقد تم طعنه بواسطة السكاكين إثرَ مُطاردته من قبل الجُناة.
 
 
 

