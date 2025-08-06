جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!

كشفت معلومات " " أنَّ شاباً من الجنسية فارق الحياة، بعدما تعرّض لعملية طعن من قبل شبانٍ في محلّة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المصادر أنَّ السوري يعمل كسائق أجرة، وقد تم طعنه بواسطة السكاكين إثرَ مُطاردته من قبل الجُناة.