Advertisement

لبنان

وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
06-08-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1401550-638901204217131481.jpg
Doc-P-1401550-638901204217131481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المهجّرين كمال شحادة اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في قرارها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ولن تعيد النظر فيه، مشددًا على أن هذا القرار يؤمّن مستقبل البلاد ويعبّر عن إرادة اللبنانيين.
Advertisement

وفي حديث إلى "الحدث"، شدد شحادة على أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار"، معتبرًا أن حزب الله وحركة أمل باتا في مواجهة مع معظم اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين كمال شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة (العربية)
lebanon 24
07/08/2025 04:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة: لا تراجع بشأن قرار الدولة لحصر السلاح (العربية)
lebanon 24
07/08/2025 04:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الحكومة هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح "الحزب" بيد الدولة
lebanon 24
07/08/2025 04:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حنكش: قرار حصر السلاح بيد الدولة إنعطافة تاريخية ولا رجوع عنه
lebanon 24
07/08/2025 04:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:02 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24