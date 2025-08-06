وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

Advertisement

أكد وزير المهجّرين اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في قرارها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ولن تعيد النظر فيه، مشددًا على أن هذا القرار يؤمّن مستقبل البلاد ويعبّر عن إرادة اللبنانيين.وفي حديث إلى "الحدث"، شدد شحادة على أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار"، معتبرًا أن وحركة أمل باتا في مواجهة مع معظم اللبنانيين.