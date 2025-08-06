بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش ، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات جوية زعم أنها طالت أهدافاً لـ" " في .

Advertisement

وقال المُتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي، "أغار على أهداف للحزب في الجنوب، من بينها مُستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية استخدمها حزب الله لتخزين آليات هندسية مُخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية في المنطقة".

وزعم أدرعي أن "الحزب يُواصل محاولاته لترميم بنى تحتية في أنحاء مخاطراً بسكان لبنان ومستخدماً أياهم دروعاً بشرية"، مشيراً إلى أن "قيام حزب الله بأنشطته، يمثل انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان".