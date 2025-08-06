إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً

بعد غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة في ، مساء الأربعاء، وطالت مرآباً لجرافات، عاد العدو ليشن غارات جوية كثيفة استهدفت عدداً من المناطق في جنوب .

Advertisement

وذكرت المعلومات أن القصف طال أطراف وادي برغز، القطراني، المحمودية، أطراف بلدة ، مرتفعات البريج في أطراف بلدة .