لبنان

إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً

Lebanon 24
06-08-2025 | 16:46
بعد غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة دير سريان في جنوب لبنان، مساء الأربعاء، وطالت مرآباً لجرافات، عاد العدو الإسرائيلي ليشن غارات جوية كثيفة استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن القصف طال أطراف وادي برغز، القطراني، المحمودية، أطراف بلدة أنصار، مرتفعات البريج في أطراف بلدة جباع.
 
وفي وقتٍ سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء  الأربعاء، تنفيذ غارات جوية زعم أنها طالت أهدافاً لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المُتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي، "أغار على أهداف للحزب في الجنوب، من بينها مُستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية استخدمها حزب الله لتخزين آليات هندسية مُخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية في المنطقة".

وزعم أدرعي أن "الحزب يُواصل محاولاته لترميم بنى تحتية في أنحاء لبنان مخاطراً بسكان لبنان ومستخدماً أياهم دروعاً بشرية"، مشيراً إلى أن "قيام حزب الله بأنشطته، يمثل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
16:02 | 2025-08-06
