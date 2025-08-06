عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"

Advertisement

نفّذ الجيش امس عملية أمنية دقيقة في حي الشراونة غرب مدينة بعلبك أسفرت عن مقتل المطلوب الأخطر في ملفات المخدرات والسلاح، زعيتر، المعروف ب"أبو سلّة"، وذلك باستهدافه جواً عبر مسيّرة تابعة للجيش.العملية الأمنية الحسّاسة شاركت فيها وحدات برية من الجيش مدعومة بغارات دقيقة من طائرات مسيّرة.وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن العملية استندت إلى معلومات استخبارية، ورصد ميداني استمر لأيام، بهدف تصفية أو توقيف رؤوس الشبكات الناشطة في تصنيع وتجارة المخدرات. وشهدت الشراونة اشتباكات مسلّحة عنيفة بين الجيش ومجموعات مسلّحة محلية، ما أدى إلى مقتل زعيتر، ومرافق له.ويُعد «أبو سلّة» أحد أخطر المطلوبين للقضاء، وهو متورط في مئات الملفات أبرزها تصنيع الكبتاغون، وإطلاق النار على الجيش، والاتجار الواسع بالمخدرات، كما يُتهم زعيتر بإطلاق النار على دورية للجيش عام 2022، ما أدى إلى مقتل الرقيب زين شمص.وعُرف بلقبه نسبةً إلى أسلوبه في توزيع المخدرات عبر «سلّة» كان يُلقيها من شرفة منزله في حي زعيتر في الفنار ، قبل أن يتحصن في الشراونة.