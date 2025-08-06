Advertisement

لبنان

خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل.. وزير الخارجية الايراني: ندعم الحزب في قراره

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:43
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل، وقال: "ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه من دون تدخّل".
وأضاف: "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".

وتابع عراقجي قائلاً: "موقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط".

كذلك، أوضح الوزير الإيراني أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وقال عراقجي أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".
لبنان

عربي-دولي

