خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل.. وزير الخارجية الايراني: ندعم الحزب في قراره

اعتبر أن خطة نزع سلاح ستفشل، وقال: "ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه من دون تدخّل".

Advertisement

وأضاف: "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح فعاليته للجميع في ساحة المعركة".وتابع قائلاً: "موقف لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا سيصمد في وجه الضغوط".كذلك، أوضح الوزير أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها".وقال عراقجي أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".