لبنان

التصعيد سيستمر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:30
توقعت مصادر متابعة أن يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ ليل أمس، معتبرة "أن ما يجري جزء من سياسة ضغط ممنهجة".
ووفق التحليلات، فإن "إسرائيل تسعى من خلال هذا التصعيد إلى توجيه رسالة واضحة للبنان بعد قرار الحكومة بأن التنازلات غير كافية، وفي الوقت نفسه إشغال حزب الله ومنعه من اخذ اي استراحة، تزامنًا مع تصعيد اسرائيل المتوقع في غزة".
وتعتقد المصادر "أن إسرائيل لا تريد ترك أي مجال للحزب لالتقاط الأنفاس أو إعادة التموضع، بل تسعى إلى استنزافه ميدانيًا وسياسيًا، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض معادلات جديدة قبل أي تهدئة في الاشهر المقبلة".
 
المصدر: لبنان 24
التلويح بالتصعيد مستمر.. والتسوية ممكنة
لبنان

