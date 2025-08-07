التصعيد سيستمر

Advertisement

توقعت مصادر متابعة أن يستمر التصعيد الذي بدأ ليل أمس، معتبرة "أن ما يجري جزء من سياسة ضغط ممنهجة".ووفق التحليلات، فإن " تسعى من خلال هذا التصعيد إلى توجيه رسالة واضحة للبنان بعد قرار الحكومة بأن التنازلات غير كافية، وفي الوقت نفسه إشغال ومنعه من اخذ اي استراحة، تزامنًا مع تصعيد اسرائيل المتوقع في غزة".وتعتقد المصادر "أن إسرائيل لا تريد ترك أي مجال للحزب لالتقاط الأنفاس أو إعادة التموضع، بل تسعى إلى استنزافه ميدانيًا وسياسيًا، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض معادلات جديدة قبل أي تهدئة في الاشهر المقبلة".