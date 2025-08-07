إدراج لبنان على اللائحة السوداء دخل حيّز التنفيذ وهذه هي التداعيات

Advertisement

دخل،حيز التنفيذ امس، قرار إدراج على اللائحة السوداء للاتحاد . هذا القرار، الصادر عن في 10 الماضي، أصبح نافذًا بعد انقضاء مهلة الاعتراض القانونية.في هذا السياق، أوضح الاقتصادي أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على المصارف الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة مباشرة بمصارف كبرى أوروبية أو أميركية. ومع ذلك، قد تكون له تداعيات أكبر على المصارف الصغيرة والمتوسطة، إذ ستواجه صعوبات في عمليات التحويلات، مما يعني تحمل تكاليف تقنية إضافية مقارنة بالمصارف الكبرى.من الناحية السياسية، اعتبر بدارو أن هذا القرار يُعدّ بمثابة رسالة مشفرة تحذيرية من تفيد بأن النظام المصرفي اللّبنانيّ لم يعد قادرًا على الاستمرار في المماطلة أو الاعتماد على إجراءات تقليدية أو الإصلاحات المعلّقة،" ومجموعة العمل المالي"FATF" كما تمرير قانون المالية ، هما شرطان أساسية لكي يعتبر لبنان انه يسير في المسار الإصلاحي المطلوب.وبحسب بدارو، فإن الدولة كانت عاجزة حتى هذه اللحظة عن السير بكامل الإصلاحات المطلوبة، ولكنها بدأت تستجيب لشروط الانضمام الى النظام المالي العالمي.