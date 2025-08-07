Advertisement

لبنان

وزير "سيادي": لم اكن أعلم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:45
قال وزير سيادي معني انه لم يكن على علم بالاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمهورية جوزاف عون بإطلاق اسم الفنان الراحل زياد الرحباني على جادة الرئيس حافظ الاسد ، وانه تبلغ من رئيس البلدية التي تقع فيها الجادة اعتراضاً على تجاوز صلاحية البلدية في اقتراح تسمية الشوارع والجادات !
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

