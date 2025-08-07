وزير "سيادي": لم اكن أعلم

قال وزير سيادي معني انه لم يكن على علم بالاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمهورية بإطلاق اسم الفنان الراحل على جادة الرئيس ، وانه تبلغ من رئيس البلدية التي تقع فيها الجادة اعتراضاً على تجاوز صلاحية البلدية في اقتراح تسمية الشوارع والجادات !

