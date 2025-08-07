Advertisement

لبنان

غادرا من باب آخر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:15
لاحظ الإعلاميون الذين كانوا يغطون جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء  أن وزير الصحة ركان نصرالدين ووزيرة البيئة تمارا الزين ، غادرا قاعة مجلس الوزراء ولم يمرّا امام الصحافيين كما هي العادة ، بل اُخرجا من باب آخر تفادياً لاحتكاكهما بالصحافيين !
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

