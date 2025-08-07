Advertisement

لبنان

أُعفي ولم يعترض احد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:45
قال مصدر وزاري انه لم يسمع اي اعتراض من اي من الوزراء على طلب وزير الطاقة والمياه جو صدي من خارج جدول الاعمال ، اعفاء مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران من مهامه ، علما ان الموضوع لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال، بل اتفق عليه بين الوزير ورئيسي الجمهورية والحكومة !
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

