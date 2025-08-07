30
لبنان
جريح في انقلاب سيارة على طريق جديدة مرجعيون
Lebanon 24
07-08-2025
|
01:59
A-
A+
أدى حادث سير بعد منتصف الليل، الى انقلاب سيارة رباعية الدفع على طريق
جديدة مرجعيون
، وقد نجا السائق.
على الفور، حضرت سيارات من
الصليب
الاحمر
وعملت على انتشال السائق من السيارة ونقله الى
مستشفى مرجعيون الحكومي
للمعالجة. كما حضرت فرق من الدفاع المدني وعملت على تأمين السلامة العامة ورفع السيارة من
وسط الطريق
.
