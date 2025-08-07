Advertisement

لبنان

جريح صدمًا على أوتوستراد طبرجا

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:09
صدمت سيارة مواطنا كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور مختلفة.
وسارعت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر، وقدمت له الإسعافات الأولية ونقلته الى مركز كسروان الطبي في غزير، وقد تسبب الحادث بزحمة سير. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24