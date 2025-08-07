Advertisement

لبنان

تجمع موظفي الإدارة العامة أعلن تعليق الإضراب الأسبوع الحالي

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:16
أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أنه "استجابة لطلب المديرين العامين، وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة، وبعد ان قدم لهم  التجمع ورقته المطلبية العاجلة لتصل إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي"، آملاً "عدم العودة إليه وأن تقوم الحكومة بخطوة جدية تحسن من أوضاع الموظفين".
وأكد "العودة إليه في أقرب وقت في حال أصرت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظفين،  وبشكل منسق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامة".
