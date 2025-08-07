تجمع موظفي الإدارة العامة أعلن تعليق الإضراب الأسبوع الحالي

أعلن "تجمع موظفي " في بيان، أنه "استجابة لطلب المديرين العامين، وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة، وبعد ان قدم لهم التجمع ورقته المطلبية العاجلة لتصل إلى رئيس الحكومة ، تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي"، آملاً "عدم العودة إليه وأن تقوم الحكومة بخطوة جدية تحسن من أوضاع الموظفين".

وأكد "العودة إليه في أقرب وقت في حال أصرت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظفين، وبشكل منسق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامة".