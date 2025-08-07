Advertisement

لبنان

جرحى في اشكال عائلي في الهرمل

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:13
وقع اشكال منتصف ليل أمس في الهرمل بين افراد من عائلتي علّو ودندش ما أدى إلى وقوع إصابة، الأمر الذي استدعى حضور الجيش إلى المكان وعمل على تهدئة الوضع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
