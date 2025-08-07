جرحى في اشكال عائلي في الهرمل

وقع اشكال منتصف ليل أمس في بين افراد من عائلتي علّو ودندش ما أدى إلى وقوع إصابة، الأمر الذي استدعى حضور الجيش إلى المكان وعمل على تهدئة الوضع، بحسب ما افادت مندوبة " ".

