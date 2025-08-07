Advertisement

لبنان

حوادث السير في لبنان.. أرقام تصاعدية وحلول غائبة

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
07-08-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1401657-638901554180542329.jpg
Doc-P-1401657-638901554180542329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع كل صباح يستفيق اللبنانيون على فاجعة جديدة، حيث تتكرر أخبار الوفيات الناتجة عن حوادث السير أو الاصطدامات المميتة، لتصبح جزءًا مؤلمًا من روتينهم اليومي.
Advertisement

قبل ايام، فقدت البلاد ثلاث أرواح شابة في حادث مروع في ضبيه، فيما شهدت منطقة المعاملتين – جونية انقلاب سيارة أسفر عن إصابة شخصين.
هذا الواقع الأليم ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لحال الفوضى المرورية المستمرة.وأصبح عداد التحكم المروري يعمل على مدار الساعة، إلا أن السلامة المرورية ما زالت غائبة، وكأنها مجرد شعار لا يتعدى الورق، دون أن ترافقه إجراءات فعّالة وعوامل أساسية تضمن تطبيقه بشكل حقيقي على أرض الواقع.
وفي الإحصاءات، يظهر الواقع المقلق لعدد حوادث السير، حيث تم تسجيل 1511 حادثًا في النصف الأول من عام 2025، مما أسفر عن وفاة 259 شخصًا، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام الفائت.
كما تم تسجيل 1734 إصابة، بزيادة بلغت 24.3% مقارنة بالعام الفائت، وفقًا للبيانات الرسمية.
وفي الساعات الـ 48 الأخيرة فقط، شهدت البلاد 7 حوادث تسببت في وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الذي بات يهدد حياة اللبنانيين بشكل يومي.

تعود هذه الزيادة الملحوظة إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها غياب الرقابة الأمنية الفاعلة على الطرق، وانتشار ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية للطرق الذي يزيد من احتمالات وقوع الحوادث. كما أن ضعف فاعلية العقوبات الرادعة من جهة، وعدم تفعيل دور الكاميرات المرورية والحواجز الأمنية من جهة أخرى، يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

وفي هذا السياق، يدعو الخبراء المعنيون إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة، تشمل تفعيل نظام الردارات والكاميرات المرورية بشكل موسع، وتعزيز الرقابة على الطرق من خلال دوريات أمنية ثابتة ومتنقلة.

كما يُشدد الخبراء على ضرورة إصلاح البنية التحتية للطرق المتدهورة، بما في ذلك إعادة تأهيل الشوارع الجانبية والإنارة، وإطلاق حملات توعية مستمرة للتعريف بمخاطر القيادة المتهورة، فضلاً عن ضرورة تطبيق قانون السير بصرامة، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين.
لم تعد هذه الأرقام مجرد إحصائيات، بل أصبحت واقعًا مريرًا يعكس مأساة إنسانية تتجدد كل يوم. ومن الضروري الآن اتخاذ إجراءات استثنائية لوضع حد لهذا النزيف المستمر على الطرقات، من خلال خطة طوارئ شاملة تكفل حماية الأرواح وسلامة المواطنين، وتؤكد أن حياتهم أولوية لا يمكن التفريط فيها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: ١١ حادثاً و١٣ جريحاً حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
07/08/2025 15:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد المخاوف الشيعية بعد حوادث السويداء
lebanon 24
07/08/2025 15:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"حوادث السير" في لبنان تحصد الأرواح.. 4 قتلى خلال يومين
lebanon 24
07/08/2025 15:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون في "حالة إنكار": إنفصال عن الواقع أم غياب حقيقي للتضامن؟
lebanon 24
07/08/2025 15:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:47 | 2025-08-07
07:56 | 2025-08-07
07:39 | 2025-08-07
07:35 | 2025-08-07
07:34 | 2025-08-07
07:31 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24