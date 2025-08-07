30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما بين الكفتة والفئران.. ماذا يأكل اللبنانيون؟
جوسلين نصر Jocelyne Nasr
|
Lebanon 24
07-08-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خبران أساسيان شغلا في اليومين الماضيين بال اللبنانيين يتعلقان بسلامة الغذاء، فقد ضجت
وسائل الإعلام
قبل يومين بخبر تسمم 25 شخصا جراء تناولهم وجبات طعام من أحد المطاعم في
بكفيا
ـ ساقية المسك والذي يملك سلسلة فروع في عدة مناطق.
Advertisement
وتضاربت الروايات بين تأكيد من تسمموا ان المطعم هو المسؤول عما حصل معهم ما أدى إلى دخول حالات عديدة منهم إلى المستشفى للعلاج وبين نفي المطعم المذكور.
الا انه بعد ورود شكاوى إلى
وزارة الصحة
قامت
دائرة الصحة
التابعة للوزارة بإغلاق المطعم بعد الكشف عليه وإبلاغ صاحبه الذي كان متغيبًا عن الحضور بقرار الإقفال عبر الهاتف.
كما انشغل اللبنايون أمس بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل لفأر داخل ربطة خبز في أحد الأفران في
خلدة
التي نفت إدارته لاحقا في بيان الخبر، وأكدت أن الفيديو "مُفبرك" ويهدف إلى التشهير بالشركة، مُعلنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إعداد أو نشر الفيديو.
بدورها، أصدرت
نقابة عمال المخابز في بيروت
وجبل
لبنان
بيانا حذرت فيه من التهاون برغيف الخبز، داعية لعدم التشهير بالعمال والاضرار بسمعة الفرن، ومطالبة بإبلاغ الجهات المعنية لاخذ الإجراءات المناسبة بحق من يُفبرك الفيديوهات او عمال متورطين لالحاق الضرر بالطرفين.
وأكدت النقابة انه "من سابع المستحيلات وجود هذه الحشرة بسبب أصوات الآلات بين العمال الذين يعملون على طاولة توضيب الخبز".
هاتان الحادثتان تُعيدان في مطلق الأحوال موضوع سلامة الغذاء في لبنان إلى الواجهة، فيوميا نسمع عن حالات تسمم جراء تناول الطعام من أماكن مختلفة، وما جرى في بكفيا هو عينة بسيطة لحالات التسمم وقد يكون العدد الكبير للمتسممين ساهم في انتشار ما حصل عبر مواقع التواصل.
وهنا لا بد من التشديد على دور وزارة الصحة من خلال دائرة الصحة ومديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بالتشدد في معايير السلامة العامة والقيام بجولات مكثفة على المطاعم والمتاجر التي تبيع سلع غذائية لمنع أي غش أو استهتار من قبل أصحاب هذه المؤسسات لأن حياة اللبناني "مش لعبة".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية السجناء الفارين من سجن درك النبطية؟
Lebanon 24
ما جديد قضية السجناء الفارين من سجن درك النبطية؟
07/08/2025 15:03:14
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التغذية الصحية في الطقس الحار.. ماذا نأكل وما الذي يجب تجنّبه؟
Lebanon 24
التغذية الصحية في الطقس الحار.. ماذا نأكل وما الذي يجب تجنّبه؟
07/08/2025 15:03:14
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 9 مصابين في الهجوم قرب كفار يونا وسط إسرائيل
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 9 مصابين في الهجوم قرب كفار يونا وسط إسرائيل
07/08/2025 15:03:14
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق المعابر للضفة الغربية لملاحقة منفذ هجوم كفار يونا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق المعابر للضفة الغربية لملاحقة منفذ هجوم كفار يونا
07/08/2025 15:03:14
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
Lebanon 24
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
07:47 | 2025-08-07
07/08/2025 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم قريب للدولة اللبنانية؟
Lebanon 24
دعم قريب للدولة اللبنانية؟
07:56 | 2025-08-07
07/08/2025 07:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
Lebanon 24
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
07:39 | 2025-08-07
07/08/2025 07:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
Lebanon 24
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
07:35 | 2025-08-07
07/08/2025 07:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
داريل عيسى من بعبدا: لبنان يعيش "فجرًا جديدًا"
Lebanon 24
داريل عيسى من بعبدا: لبنان يعيش "فجرًا جديدًا"
07:34 | 2025-08-07
07/08/2025 07:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جوسلين نصر Jocelyne Nasr
أيضاً في لبنان
07:47 | 2025-08-07
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
07:56 | 2025-08-07
دعم قريب للدولة اللبنانية؟
07:39 | 2025-08-07
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
07:35 | 2025-08-07
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
07:34 | 2025-08-07
داريل عيسى من بعبدا: لبنان يعيش "فجرًا جديدًا"
07:31 | 2025-08-07
جنوباً... "اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة
فيديو
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 15:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24