Advertisement

لبنان

ما بين الكفتة والفئران.. ماذا يأكل اللبنانيون؟

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
07-08-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1401659-638901556561936027.webp
Doc-P-1401659-638901556561936027.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خبران أساسيان شغلا في اليومين الماضيين بال اللبنانيين يتعلقان بسلامة الغذاء، فقد ضجت وسائل الإعلام قبل يومين بخبر تسمم 25 شخصا جراء تناولهم وجبات طعام من أحد المطاعم في بكفيا ـ ساقية المسك والذي يملك سلسلة فروع في عدة مناطق.
Advertisement

وتضاربت الروايات بين تأكيد من تسمموا ان المطعم هو المسؤول عما حصل معهم ما أدى إلى دخول حالات عديدة منهم إلى المستشفى للعلاج وبين نفي المطعم المذكور.

الا انه بعد ورود شكاوى إلى وزارة الصحة قامت دائرة الصحة التابعة للوزارة بإغلاق المطعم بعد الكشف عليه وإبلاغ صاحبه الذي كان متغيبًا عن الحضور بقرار الإقفال عبر الهاتف.
 
 
 
 
كما انشغل اللبنايون أمس بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل لفأر داخل ربطة خبز في أحد الأفران في خلدة التي نفت إدارته لاحقا في بيان الخبر، وأكدت أن الفيديو "مُفبرك" ويهدف إلى التشهير بالشركة، مُعلنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إعداد أو نشر الفيديو.
 
 
 
 
 
بدورها، أصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان بيانا حذرت فيه من التهاون برغيف الخبز، داعية لعدم التشهير بالعمال والاضرار بسمعة الفرن، ومطالبة بإبلاغ الجهات المعنية لاخذ الإجراءات المناسبة بحق من يُفبرك الفيديوهات او عمال متورطين لالحاق الضرر بالطرفين.

وأكدت النقابة انه "من سابع المستحيلات وجود هذه الحشرة بسبب أصوات الآلات بين العمال الذين يعملون على طاولة توضيب الخبز".

هاتان الحادثتان تُعيدان في مطلق الأحوال موضوع سلامة الغذاء في لبنان إلى الواجهة، فيوميا نسمع عن حالات تسمم جراء تناول الطعام من أماكن مختلفة، وما جرى في بكفيا هو عينة بسيطة لحالات التسمم وقد يكون العدد الكبير للمتسممين ساهم في انتشار ما حصل عبر مواقع التواصل.

وهنا لا بد من التشديد على دور وزارة الصحة من خلال دائرة الصحة ومديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بالتشدد في معايير السلامة العامة والقيام بجولات مكثفة على المطاعم والمتاجر التي تبيع سلع غذائية لمنع أي غش أو استهتار من قبل أصحاب هذه المؤسسات لأن حياة اللبناني "مش لعبة".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية السجناء الفارين من سجن درك النبطية؟
lebanon 24
07/08/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التغذية الصحية في الطقس الحار.. ماذا نأكل وما الذي يجب تجنّبه؟
lebanon 24
07/08/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 9 مصابين في الهجوم قرب كفار يونا وسط إسرائيل
lebanon 24
07/08/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق المعابر للضفة الغربية لملاحقة منفذ هجوم كفار يونا
lebanon 24
07/08/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:47 | 2025-08-07
07:56 | 2025-08-07
07:39 | 2025-08-07
07:35 | 2025-08-07
07:34 | 2025-08-07
07:31 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24