لبنان

مراد: "كفى وقاحة إيرانية... آن أوان قطع العلاقات وطرد السفير فورًا"

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:34
طالب رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، في بيان، الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف وطني جريء بطرد السفير الإيراني من لبنان فورًا، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني الإرهابي، ردًا على التصريحات الوقحة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي اعتبر فيها أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل، مؤكدًا دعم بلاده لميليشيا الحزب في رفضها الخضوع لقرارات الدولة اللبنانية.
واعتبر مراد أن هذا التصريح يشكّل تدخّلًا فاضحًا في الشأن اللبناني الداخلي، وإهانة مباشرة لمؤسسات الدولة ولإرادة اللبنانيين الذين يرزحون منذ سنوات تحت وطأة السلاح غير الشرعي والهيمنة الإيرانية المتواصلة عبر وكلائها في الداخل.

وأكد مراد أن الدولة اللبنانية باتت مطالَبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإثبات أنها دولة ذات سيادة لا تُدار من الخارج، ولا يُملى عليها قراراتها من قُم أو طهران. وأضاف أن من غير المقبول أن يستمرّ السفير الإيراني في بيروت بممارسة دور الحاكم بأمره، متجاوزًا كل الأعراف الدبلوماسية، في وقت يواصل فيه النظام الإيراني دعم الفوضى والانقسام وتهديد الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وختم مراد بالتأكيد أن اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم منصّة للمشاريع التوسعية أو ورقة تفاوض في يد نظام ديكتاتوري دموي تسبّب في مآسي شعوب المنطقة تحت شعارات كاذبة. لبنان ليس مزرعةً إيرانية، ولا ولايةً تابعة لنظام ولاية الفقيه.
