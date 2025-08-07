Advertisement

لبنان

في زوق مصبح.. توقيف منفّذ عمليات سلب ونشل بقوة السلاح

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1401663-638901563144597355.jpeg
Doc-P-1401663-638901563144597355.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح والسرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول إقدام مجهول على تنفيذ عمليات من هذا النوع في مناطق متعددة من جبل لبنان.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ط. ف. (مواليد عام 1987، لبناني) 

بتاريخ 24-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة زوق مصبح.

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:

15 حبّة مخدّرة
هاتف خلوي
جواز سفر غير عائد له
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سلب عدة بقوة السلاح ونشل، في عدد من مناطق جبل لبنان، من بينها عملية نشل ساعة يد في محلة جلّ الديب، وسلب قلادة ذهبية، وسلسال، ومبلغ مالي بقوة السلاح في محلة جبيل

أُجري المقتضى القانوني في حقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
Image
مواضيع ذات صلة
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
lebanon 24
07/08/2025 15:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في زوق مصبح.. حاول سرقتها فواجهته
lebanon 24
07/08/2025 15:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح
lebanon 24
07/08/2025 15:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح خرجت "فوج السلام 2025"
lebanon 24
07/08/2025 15:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:47 | 2025-08-07
07:56 | 2025-08-07
07:39 | 2025-08-07
07:35 | 2025-08-07
07:34 | 2025-08-07
07:31 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24