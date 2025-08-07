في زوق مصبح.. توقيف منفّذ عمليات سلب ونشل بقوة السلاح

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح والسرقة والنشل في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول إقدام مجهول على تنفيذ عمليات من هذا النوع في مناطق متعددة منعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ط. ف. (مواليد عام 1987، لبناني)بتاريخ 24-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة زوق مصبح.وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:15 حبّة مخدّرةهاتف خلويجواز سفر غير عائد لهبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سلب عدة بقوة السلاح ونشل، في عدد من مناطق ، من بينها عملية نشل ساعة يد في محلة جلّ الديب، وسلب قلادة ذهبية، وسلسال، ومبلغ مالي بقوة السلاح في محلةأُجري المقتضى القانوني في حقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".