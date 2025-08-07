وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني

Advertisement

استقبل نزار هاني، في مكتبه في الوزارة، اللواء ميشال منسى، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون بين المؤسستين العسكرية والزراعية، بما يخدم الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.تناول اللقاء عرضاً شاملاً للأوضاع العامة، لا سيما واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المزارعين في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية المتراكمة. وقد شدد وزير الزراعة على أهمية اعتماد المؤسسات الرسمية على الإنتاج الوطني، دعماً للاقتصاد الريفي وتعزيزاً لصمود المزارعين.وبعد نقاش فني تمحور حول المواصفات والنوعية والجودة، تم التوافق على قيام بشراء كمية من زيت اللبناني من المنتجين المحليين، وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى ، ما يفتح الباب أمام شراكات مستدامة بين الجيش والقطاعات الإنتاجية.وقد رحب الجانبان بهذا التعاون الذي يُشكل نموذجاً لتكامل الجهود الوطنية، حيث يساهم الجيش بدوره المركزي في دعم القطاعات الحيوية، في حين تُسهم الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، أحد أركان .وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق لتطوير آليات التعاون بين الوزارتين، بما يعكس روح الشراكة بين لخدمة المواطن اللبناني.