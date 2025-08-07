خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق

Advertisement

أفادت " " عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال - التبّانة، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأشارت الى أن فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.