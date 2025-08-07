Advertisement

لبنان

باسيل: 7 آب مسيرة نضال

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:30
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس":
"7 آب ما كان نهار، هو مسيرة نضال ما بيخلص، نضال بيواجه منظومة بتخاف من الكلمة الحرة. تظاهرنا، انضربنا، انحبسنا. بس ما سكتنا. لأن يلّي بيآمن بقضيته ما بيركع، ويلّي من مدرسة الحرية والسيادة والاستقلال ما بينكسر". 
