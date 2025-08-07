باسيل: 7 آب مسيرة نضال

كتب رئيس " " على منصة "إكس":

"7 آب ما كان نهار، هو مسيرة نضال ما بيخلص، نضال بيواجه منظومة بتخاف من الكلمة الحرة. تظاهرنا، انضربنا، انحبسنا. بس ما سكتنا. لأن يلّي بيآمن بقضيته ما بيركع، ويلّي من مدرسة الحرية والسيادة والاستقلال ما بينكسر".