عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص

07-08-2025 | 03:47
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصي  برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني حيث جرى عرض الأسس التي سيتم اعتمادها في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
الرئيس عون استقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط Jean-Christophe Carret، والمدير الجديد لمكتب بيروت للبنك الدولي Enrique Blanco Armas، وعرض معهما مجموعة مشاريع البنك في لبنان، ولا سيما تلك التي لا تزال بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب.
