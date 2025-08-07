كرامي عرضت مع السيد استراتيجية ذوي الإحتياجات

Advertisement

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة حنين السيد ، في حضور فريق عمل من الوزارتين ، وتناول البحث الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإحتياجات لخاصة ، لا سيما وأن وزارة التربية لديها مدارس دامجة .كما عرض الجانبان الخطة الوزارية لعودة إلى . وتم البحث في التحضيرات لإطلاق منصة التطوع وتشجيع التلامذة على الإنخراط في التطوع وخدمة المجتمع، وذلك بالتعاون بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة . وتم التوافق على الإستمرار في تعزيز التنسيق بين الوزارتين في المواضيع المشتركة.صون الأسرةثم إجتمعت الوزيرة كرامي بوفد من الملتقى اللبناني لصون الأسرة والقيم، الذي ضم ممثلين عن المرجعيات الروحية في ، هم : الشيخ أمير رعد ممثلاً دار الفتوى في الجمهورية ، الدكتور محمد حجازي ممثلاً المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ سامي عبد الخالق ممثلاً دار طائفة الموحدين الدروز، إضافة إلى أمين سر الملتقى الأستاذ خضر الآغا.وفي مستهل اللقاء، تلقت الوزيرة كرامي اعتذارًا عن عدم الحضور من الأب عبدو أبو كسم، ممثل البطريركية المارونية في الملتقى، بسبب ظرف طارئ.وتم في خلال الاجتماع البحث في التربوية والاجتماعية التي تمسّ الأسرة اللبنانية، باعتبارها النواة الأساسية للوطن ومصدر استقراره. وأطلعت الوزيرة الوفد على جهود الوزارة في هذا المجال، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الرسمية.وشدد المجتمعون على" أهمية تعزيز الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية المشتركة"، مؤكدين " دور التربية في ترسيخ مفاهيم المواطنة، والعيش المشترك، والتعدد، والمحبة بين جميع مكونات المجتمع اللبناني".واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين "أهمية مواصلة التواصل والتنسيق، وتفعيل التعاون بين وزارة التربية والملتقى".وفد المجلس العلويثم استقبلت الوزيرة كرامي وفد المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ محمد عبد عضو الهيئة الشرعية وعضوية :الاستاذ علي حمود عضو الهيئة التنفيذية، الشيخ أحمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس ، ورئيس الدائرة الدينية ، والشيخ رمضان عبد الكريم مستشار رئيس المجلس ، وكان عرض للشؤون التربوية والوطنية العامة ، وواقع المدارس الرسمية في منطقة جبل محسن وحاجاتها وسبل تطوير العمل فيها وتحسينها .