بعد الاعتداء على ضباط في صور.. بيان من الجيش

صدر عن – البيان الآتي:"بتاريخ 6 /8 /2025، وضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء على ضباط من الجيش والمديرية العامة للأمن العام وإصابتهم بجروح في مدينة صور، تمكنت من توقيف المواطنَين (ع.ا.) و(ع.ف.) لمشاركتهما في الاعتداء. كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة في منطقة – صور منزل المواطن (ح.ح.) لتعاونه مع المطلوبين ومساعدتهم على الهروب، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".