لبنان

بعد الاعتداء على ضباط في صور.. بيان من الجيش

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:06
Doc-P-1401707-638901616718625717.jpg
Doc-P-1401707-638901616718625717.jpg photos 0
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 6 /8 /2025، وضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء على ضباط من الجيش والمديرية العامة للأمن العام وإصابتهم بجروح في مدينة صور، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المواطنَين (ع.ا.) و(ع.ف.) لمشاركتهما في الاعتداء. كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة في منطقة الحوش – صور منزل المواطن (ح.ح.) لتعاونه مع المطلوبين ومساعدتهم على الهروب، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
 
 
