Advertisement

لبنان

أبو زيد: ٧ آب بداية النهاية لزمن الوصاية

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1401729-638901641303273992.jpg
Doc-P-1401729-638901641303273992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على منصة "أكس": "٧ آب...يوم حاولوا كسر إرادة الأحرار، فكان البداية لنهاية زمن الوصاية والشرارة لرحلة التحرر وولادة الأمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
lebanon 24
07/08/2025 15:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بداية لنهاية صراع دام 40 عاماً: "العمال الكردستاني" يناقش تسليم سلاحه
lebanon 24
07/08/2025 15:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بلديات تعلّم الدولة... بداية نهاية الفساد؟
lebanon 24
07/08/2025 15:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني
lebanon 24
07/08/2025 15:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:47 | 2025-08-07
08:01 | 2025-08-07
08:00 | 2025-08-07
07:56 | 2025-08-07
07:39 | 2025-08-07
07:35 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24