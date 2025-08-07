هجوم كلاب شاردة على شاب في طرابلس!

Advertisement

أفادت " " بأن شاباً تعرّض فجر اليوم لهجوم من كلاب شاردة في منطقة باب الحديد – ، ما أدى إلى إصابته بعضّة في ساقه.وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، وسط مطالبات متجددة من الأهالي بضرورة معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة، خصوصًا في ساعات الليل والفجر.