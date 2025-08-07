Advertisement

لبنان

هجوم كلاب شاردة على شاب في طرابلس!

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:18
أفادت "لبنان 24" بأن شاباً تعرّض فجر اليوم لهجوم من كلاب شاردة في منطقة باب الحديد – طرابلس، ما أدى إلى إصابته بعضّة في ساقه.
وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، وسط مطالبات متجددة من الأهالي بضرورة معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة، خصوصًا في ساعات الليل والفجر.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24