"رغم الصعوبات والعوائق".. عون: حصرية السلاح ستتحقق

Advertisement

أكّد الرئيس أنّ حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق لكنها ستأخذ وقتا، مشيرا إلى أنّ "تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يخل بحقوق وسيادته".وقال للعربية أننا ننتظر خطة الجيش لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها.أضاف:" جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح".ولفت إلى أننا ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري.