سفيرة النمسا زارت مجلس النواب

زارت سفيرة النمسا في السيدة فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ، مجلس النواب، حيث التقت بلجنة الصداقة – النمسوية برئاسة النائب .وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا، لا سيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.وخلال الاجتماع، شدد النائب أبو الحسن على "أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي والثقافي وتوثيق التعاون على المستوى البرلماني"، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة ان تقوم الدول الصديقة للبنان ومن ضمنها النمسا بالضغط على من اجل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل".من جهتها، أكدت السفيرة فرنسينغ عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشددة على "وقوف النمسا إلى جانب لبنان على مختلف الصعد، خصوصا في ما يتعلق بدعم ، والتجديد لقوة "اليونيفيل". وأعربت عن استعداد بلادها لتقديم الدعم في مجالات البيئة، الثقافة، والفنون .