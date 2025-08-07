Advertisement

لبنان

سفيرة النمسا زارت مجلس النواب

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:31
زارت سفيرة النمسا في لبنان السيدة فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ، مجلس النواب، حيث التقت بلجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – النمسوية برئاسة النائب هادي أبو الحسن.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا، لا سيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

وخلال الاجتماع، شدد النائب أبو الحسن على "أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي والثقافي وتوثيق التعاون على المستوى البرلماني"، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة ان تقوم الدول الصديقة للبنان ومن ضمنها النمسا بالضغط على إسرائيل من اجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، تمهيداً للعودة  إلى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل".

من جهتها، أكدت السفيرة فرنسينغ عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشددة على "وقوف النمسا إلى جانب لبنان على مختلف الصعد، خصوصا في ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، والتجديد لقوة "اليونيفيل". وأعربت عن استعداد بلادها لتقديم الدعم في مجالات البيئة، الثقافة، والفنون .
 
