Advertisement

لبنان

توقيف سوري في الكورة بتهمة افتعال حرائق متعدّدة

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:54
A-
A+

Doc-P-1401758-638901681827008051.png
Doc-P-1401758-638901681827008051.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"بتاريخ 4 /8 /2025، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كفر قاهل – الكورة من توقيف السوري (ع.ج.) لإقدامه بتواريخ مختلفة على افتعال حرائق في عدة أماكن منها مكب بشنين.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
لودريان لحزب الله: هناك من يريد افتعال مشكلة مع "اليونيفيل" لإنهاء مهمّتها
lebanon 24
07/08/2025 17:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يرجّح أنه مفتعل.. حريق كبير في طرابلس
lebanon 24
07/08/2025 17:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية بر الياس: الحريق في المكبّ مفتعل وسنلاحق المرتكبين حتى النهاية
lebanon 24
07/08/2025 17:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: قبول إيران لوقف النار يفتح الفرصة لاستئناف المفاوضات متعددة الأطراف
lebanon 24
07/08/2025 17:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24