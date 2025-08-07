توقيف سوري في الكورة بتهمة افتعال حرائق متعدّدة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 4 /8 /2025، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من في قاهل – من توقيف السوري (ع.ج.) لإقدامه بتواريخ مختلفة على افتعال حرائق في عدة أماكن منها مكب بشنين.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".