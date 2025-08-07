"مرفوضةٌ ومدانة"... "الخارجية" ردًّا على تصريحات عراقجي: مساس بسيادة لبنان

Advertisement

أعلنت أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن الايراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".وفي بيان، شددت "الخارجية" على أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية. ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار ومؤسساتها وعلى حسابها"