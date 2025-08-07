في هذه المنطقة.. إقفال حضانة لعدم استيفائها الشروط الصحية ومعايير الأمان

أقدم المراقب الصحي وبتوجيهات من رئيس طبابة في الدكتور ، على إقفال حضانة في منطقة برج – ، وذلك بعد تبيّن عدم استيفائها الشروط الصحية ،والمعايير المطلوبة لضمان سلامة الأطفال، ومخالفتها معايير الأمان اللازمة. (الوكالة الوطنية)

