لبنان

في هذه المنطقة.. إقفال حضانة لعدم استيفائها الشروط الصحية ومعايير الأمان

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:57
أقدم المراقب الصحي محمد جابر وبتوجيهات من رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة الدكتور وسام غزال، على إقفال حضانة في منطقة برج الشماليالحوش، وذلك بعد تبيّن عدم استيفائها الشروط الصحية ،والمعايير المطلوبة لضمان سلامة الأطفال، ومخالفتها معايير الأمان اللازمة. (الوكالة الوطنية)
