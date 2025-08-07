لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية.. سلام استقبل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي

Advertisement

وتم عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها بغية التوصل الى اتفاقية ترسيم حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.كذلك استقبل الرئيس سلام الشيخ بهاء الذي قال بعد اللقاء:" اشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء ، ونتمنى ان تكون هذه العلاقة مستمرة خلال الاشهر القادمة ، وكما قلت نحن نمر في اوضاع دقيقة جدا ورئاسة الحكومة نعتبرها مقام مهم جدا ، ونحن نحرص على هذا الموقع ونشد على يد دولة الرئيس ونقف الى جانبه في المواضيع الاساسية واهمها بناء الدولة ، كما اننا ندعمه في موضوع حصرية السلاح حتى النهاية ."اضاف:" ان الحريرية كلمة جامعة وهي ليست زعامة لفريق معين ، بل هي زعامة وطنية والزعامة الوطنية ترتكز على بناء المؤسسات ، فنحن كلنا تفاؤل ونامل ان تكون الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد."واستقبل الرئيس سلام المدير الإقليمي لدائرة في البنك الدولي السيد جان-كريستوف كارّيه، يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في السيد إنريكي بلانكو أرمس.وتناول الاجتماع التقدّم المحرز في المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، و بحث اجراءات تسريع القروض الجديدة المخصصة للبنان. كما جرى التطرق إلى تامين الموارد من الجهات المانحة لدعم أجندة الإصلاحات الحكومية، ومشاريع إعادة الإعمار، وبرنامج الاستثمار العام في لبنان.واستقبل الرئيس سلام نقيب الصيادلة جو سلوم الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا مع دولة الرئيس معاناة المرضى والصيادلة منذ بداية الازمة بدءا من موضوع تهريب الدواء المزور والمدعوم الى خارج لبنان ، وادخال ادوية متدنية الجودة وتسجيلها في عبر ما يسمى بالاستيراد الطارئ."اضاف:" عرضنا الحلول التي تبدأ بوضع سياسة دوائية مستدامة والاسراع في انشاء المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء ، التي أُنشئت بهدف تنظيم سوق الدواء، ومراقبة جودته، وضمان جودته ، وتفعيل دور الصيدلي في الرقابة والمحاسبة، وتمكينه من مكافحة كل أشكال التهريب والبيع غير الشرعي، سواء من خلال صيدليات غير مرخصة أو عبر التي تروج لأدوية مجهولة المصدر، لان صحة المريض على المحك.