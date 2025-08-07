Advertisement

لبنان

لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية.. سلام استقبل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1401762-638901687613474484.png
Doc-P-1401762-638901687613474484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماع اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي حضره  وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بالتكليف غابي دعبول وممثل عن قيادة الجيش العميد مازن بصبوص وعدد من المعنيين.
Advertisement
وتم عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها بغية التوصل الى اتفاقية ترسيم حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.

كذلك استقبل الرئيس سلام الشيخ بهاء الحريري الذي قال بعد اللقاء:" اشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء ، ونتمنى ان تكون هذه العلاقة مستمرة خلال الاشهر القادمة ، وكما قلت نحن نمر في اوضاع دقيقة جدا ورئاسة الحكومة نعتبرها مقام مهم جدا ، ونحن نحرص على هذا الموقع ونشد على يد دولة الرئيس ونقف الى جانبه في المواضيع الاساسية واهمها بناء الدولة ، كما اننا ندعمه في موضوع حصرية السلاح حتى النهاية ."
اضاف:" ان الحريرية كلمة جامعة وهي ليست زعامة لفريق معين ، بل هي زعامة وطنية والزعامة الوطنية ترتكز على بناء المؤسسات ، فنحن كلنا تفاؤل ونامل ان تكون الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد."

واستقبل الرئيس سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان-كريستوف كارّيه، يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان السيد إنريكي بلانكو أرمس.

وتناول الاجتماع التقدّم المحرز في المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، و بحث اجراءات تسريع  القروض الجديدة المخصصة للبنان. كما جرى التطرق إلى  تامين الموارد من الجهات المانحة لدعم أجندة الإصلاحات الحكومية، ومشاريع إعادة الإعمار، وبرنامج الاستثمار العام في لبنان.

واستقبل الرئيس سلام نقيب الصيادلة جو سلوم الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا مع دولة الرئيس معاناة المرضى والصيادلة منذ بداية الازمة بدءا من موضوع تهريب الدواء المزور والمدعوم الى خارج لبنان ، وادخال ادوية متدنية الجودة وتسجيلها في وزارة الصحة عبر ما يسمى بالاستيراد الطارئ."
اضاف:" عرضنا الحلول التي تبدأ بوضع سياسة دوائية مستدامة والاسراع في انشاء المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء ، التي أُنشئت بهدف تنظيم سوق الدواء، ومراقبة جودته، وضمان جودته ، وتفعيل دور الصيدلي  في الرقابة والمحاسبة، وتمكينه من مكافحة كل أشكال التهريب والبيع غير الشرعي، سواء من خلال صيدليات غير مرخصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لأدوية مجهولة المصدر، لان صحة المريض على المحك.
مواضيع ذات صلة
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
lebanon 24
07/08/2025 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يعمل لحسم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
lebanon 24
07/08/2025 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص
lebanon 24
07/08/2025 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل مدير المخابرات القبرصي وروني لحود
lebanon 24
07/08/2025 17:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24