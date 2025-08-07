المطران عوده استقبل بهاء الحريري وتشديد على سيادة الدولة

استقبل متروبوليت وتوابعها المطران الياس عوده مع وفد. وكانت مناسبة لمناقشة الأوضاع في البلد والتشديد على أهمية على أرضها وحفظ كرامة الإنسان فيها وتأمين العيش اللائق له في جو من الاستقرار والحرية. (الوكالة الوطنية)

