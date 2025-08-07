Advertisement

لبنان

المطران عوده استقبل بهاء الحريري وتشديد على سيادة الدولة

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:10
استقبل  متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده  السيد بهاء الحريري مع وفد. وكانت مناسبة لمناقشة الأوضاع في البلد والتشديد على أهمية سيادة الدولة على أرضها وحفظ كرامة الإنسان فيها وتأمين العيش اللائق له في جو من الاستقرار والحرية. (الوكالة الوطنية)
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
