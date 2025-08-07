تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"



أضاف: "سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا". قال مساعد قائد فيلق لشؤون التنسيق أن المحور الأميركي لن ينجح في نزع سلاح .أضاف: "سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا".

وكانت قد أثارت تصريحات عباس عراقجي، في وقت سابق، استياءً كبيرًا في على المستوى السياسي، بقوله "إن خطّة نزع سلاح حزب الله التي أقرّتها ستفشل" مؤكدًا دعم بلاده لحزب الله في رفضه الخضوع لقرارات .