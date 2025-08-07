Advertisement

لبنان

تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1401769-638901695560237271.png
Doc-P-1401769-638901695560237271.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق الإيراني أن المحور الإسرائيلي الأميركي لن ينجح في نزع سلاح حزب الله.
Advertisement

أضاف: "سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا".
 
وكانت قد أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في وقت سابق، استياءً كبيرًا في لبنان على المستوى السياسي، بقوله "إن خطّة نزع سلاح حزب الله التي أقرّتها الحكومة اللبنانية ستفشل" مؤكدًا دعم بلاده لحزب الله في رفضه الخضوع لقرارات الدولة اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق الإيراني: لن ينجح المحور الإسرائيلي الأميركي في نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
07/08/2025 17:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بوعاصي: مؤسف جدا ان ننتظر براك كي يطلب منا نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
07/08/2025 17:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
lebanon 24
07/08/2025 17:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: اتفاقية نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية وبالنسبة لواشنطن فان حزب الله منظمة ارهابية
lebanon 24
07/08/2025 17:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24