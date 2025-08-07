Advertisement

لبنان

قبل الجلسة.. اجتماع في السرايا يضمّ هؤلاء الوزراء

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:26
Doc-P-1401771-638901701268418928.png
Doc-P-1401771-638901701268418928.png photos 0
أفادت معلومات صحافية عن أن اجتماعا يُعقد في السرايا الحكوميّ تحضيرًا لجلسة مجلس الوزراء يجمع رئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة ووزير الأشغال فايز رسامني
