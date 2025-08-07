Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي بحث مع زواره في الديمان شؤونا كنسية راعوية

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:52
A-
A+

Doc-P-1401782-638901716094013868.png
Doc-P-1401782-638901716094013868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع زواره في الصرح البطريركي في الديمان أوضاعا كنسية وراعوية. وإستقبل صباحا في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصاروفد عائلات رعية دبي الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة حج الى وادي قنوبين وبقاعكفرا ومتحف جبران والارز بمشاركة الاب طانوس جعجع الذي طلب بركة البطريرك للوفد .
Advertisement

ومنح البطريرك الراعي  الوفد بركته الابوية، متمنيا لهم "دوام الصحة والنمو بنعمة الرب يسوع "،وقال: "فرح كبير بان نستقبلكم لأنكم تحملون لبنان في قلوبكم وتحافظون على جذوركم رغم بعدكم عن وطنكم الام. اتمنى لكم عيش الفرح دائما وان تعودوا الى دبي بخير وسلام".

واستقبل الراعي المغترب اللبناني رجل الاعمال طوني العبد سكر، الذي وضعه في أوضاع الجالية اللبنانية في أميركا وعمل اللوبي اللبناني الاميركي على دعم المسيحيين في لبنان ومساعدتهم على التجذر بارضهم والحفاظ عليها" .

وأثنى البطريرك الراعي على "النشاط الذي تقوم به المجموعة الاغترابية ودعمها اللبنانيين المقيمين ليتمكنوا من المحافظة على أملاكهم في قراهم وبلداتهم وعدم بيعها مرغمين تحت وطأة التردي الاقتصادي.

ومن زوار الديمان: العميد علي عواد فالمحاميان فادي ووليد زيادة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي وميناسيان بحثا شؤونا كنسية والوضع العام في لبنان والمنطقة
lebanon 24
07/08/2025 17:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حديقة البطاركة في الديمان تطلق برنامج أنشطتها لصيف 2025 برعاية البطريرك الراعي
lebanon 24
07/08/2025 17:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بحث مع وزير الزراعة في الديمان سبل دعم المزارعين وتطوير الإنتاج
lebanon 24
07/08/2025 17:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بحث مع زوار الديمان في الأوضاع
lebanon 24
07/08/2025 17:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24