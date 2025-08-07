البطريرك الراعي بحث مع زواره في الديمان شؤونا كنسية راعوية

Advertisement

بحث البطريرك الماروني الكاردينال ، مع زواره في الصرح البطريركي في الديمان أوضاعا كنسية وراعوية. وإستقبل صباحا في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصاروفد عائلات رعية دبي الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة حج الى وادي قنوبين وبقاعكفرا ومتحف والارز بمشاركة الاب طانوس جعجع الذي طلب بركة البطريرك للوفد .ومنح البطريرك الراعي الوفد بركته الابوية، متمنيا لهم "دوام الصحة والنمو بنعمة الرب يسوع "،وقال: "فرح كبير بان نستقبلكم لأنكم تحملون في قلوبكم وتحافظون على جذوركم رغم بعدكم عن وطنكم الام. اتمنى لكم عيش الفرح دائما وان تعودوا الى دبي بخير وسلام".واستقبل المغترب اللبناني رجل الاعمال طوني العبد سكر، الذي وضعه في أوضاع الجالية في أميركا وعمل اللوبي اللبناني على دعم في لبنان ومساعدتهم على التجذر بارضهم والحفاظ عليها" .وأثنى البطريرك الراعي على "النشاط الذي تقوم به المجموعة الاغترابية ودعمها اللبنانيين المقيمين ليتمكنوا من المحافظة على أملاكهم في قراهم وبلداتهم وعدم بيعها مرغمين تحت وطأة التردي الاقتصادي.ومن زوار الديمان: العميد فالمحاميان فادي ووليد زيادة. (الوكالة الوطنية)