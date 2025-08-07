Advertisement

لبنان

مرقص عرض الاوضاع والتعاون الاعلامي مع سفير لبنان في تركيا والتقى سامي كليب

07-08-2025 | 06:54
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان المعيّن في تركيا منير عانوتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية،ولا سيما دعم الاعلام اللبناني.
كما استقبل الوزير مرقص الإعلامي سامي كليب يرافقه مدير البرامج في "تلفزيون الغد" هادي جعفر، وتم البحث في واقع الإعلام في لبنان، وسبل التعاون  مع "تلفزيون لبنان".

واستقبل وزير الإعلام  نقيب الصحافة عوني الكعكي، الذي أكد بعد اللقاء أن زيارته "طبيعية وروتينية وواجبة"، معربا عن إعجابه بشخص الوزير مرقص الذي يعمل "بصدق وإخلاص على إعداد قانون الإعلام".

وانتقد الكعكي "الفلتان الحاصل في المواقع الإلكترونية في لبنان"، داعياً إلى ضرورة ضبطها وتسجيلها في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام"، مشيراً إلى أن العديد من أصحاب هذه المواقع "ليسوا من أهل الاختصاص".

 وشدد على أن "وزارة الإعلام هي الجهة الصالحة الوحيدة المخوّلة البت بطلبات الترخيص وفقاً للشروط المطلوبة.

واذ أبدى ثقته الكاملة بالوزير مرقص "المسؤول والجاد بعمله، خصوصا لجهة إقرار قانون الإعلام، تحديدا من الناحية القانونية"، لفت إلى أن "البحث تناول أيضاً الأوضاع العامة والصعوبات التي يمر بها البلد".

 وأشار الكعكي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي "الضامنة لورقة الشروط التي قدمتها إلى لبنان"، موضحا أن ذلك "لا يعني أن الورقة صهيونية، بل يمكن تعديلها او تغييرها"، مستذكرا أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات نجح في إجبار إسرائيل على توقيع اتفاقية السلام مع بلاده رغم معارضتها". (الوكالة الوطنية)
