لبنان

قبلان: جلسة اليوم إمّا للاستقرار أو لانفجار وطني لا يُحتمل

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:23
Doc-P-1401802-638901737061039408.png
Doc-P-1401802-638901737061039408.png photos 0
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، البيان الآتي: "جلسة الحكومة اليوم ،إما تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنية أو تشعل النار في قلب شعبه ومصالحه الوطنية السيادية، ولا عذر لأحد، والسكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيا بحماية المصالح السياسية والسيادية العليا للبلد، ولا حياد في هذه القضية المصيرية، وأي انقلاب دستوري أو مقامرة وطنية ستضع البلد في صميم مخاض قد يكون الأسوأ على المصالح الوطنية السيادية".
