قبلان: جلسة اليوم إمّا للاستقرار أو لانفجار وطني لا يُحتمل

أصدر المفتي ، البيان الآتي: "جلسة الحكومة اليوم ،إما تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنية أو تشعل النار في قلب شعبه ومصالحه الوطنية السيادية، ولا عذر لأحد، والسكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيا بحماية المصالح السياسية والسيادية للبلد، ولا حياد في هذه القضية المصيرية، وأي انقلاب دستوري أو مقامرة وطنية ستضع البلد في صميم مخاض قد يكون الأسوأ على السيادية".

