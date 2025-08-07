في الضنية... تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بأشغال على عمود كهرباء

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن شاباً من التابعية تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بأشغال على عمود كهرباء في محلة – .وقد عملت فرق الإسعاف على إنزاله من على العمود، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.وأفادت مصادر طبية أن حالته الصحية مستقرة.