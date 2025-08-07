Advertisement

لبنان

في الضنية... تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بأشغال على عمود كهرباء

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:27
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن شاباً من التابعية السورية تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بأشغال على عمود كهرباء في محلة وادي الريحانالضنية.
وقد عملت فرق الإسعاف على إنزاله من على العمود، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر طبية أن حالته الصحية مستقرة.
