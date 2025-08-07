داريل عيسى من بعبدا: لبنان يعيش "فجرًا جديدًا"

Advertisement

أكّد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى خلال لقائه الرئيس تأييده الكامل ودعم بلاده للجيش، مؤكّدًا أن القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني وحده.وشدد عيسى على أهمية دور الحكومة في الحفاظ على السلام والاستقرار داخل البلاد، معربًا عن ثقته في حرصها على حماية السلم الأهلي وتعزيز الأمن.وقال عضو الكونغرس الأميركي في كلمته عقب اللقاء إن ملتزمة بدعم في مساعيها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والدور الحيوي الذي يلعبه كحامي شرعي للأرض.أكد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى أن لبنان يعيش "فجراً جديداً" يجب أن تدركه ، مشدداً على دعم المستمر لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته في كافة الأراضي اللبنانية.وقال عيسى: "إن الولايات المتحدة حريصة على قيادة لبنان من قبل مؤسساته الشرعية"، معرباً عن التزامه بالعمل على إيجاد حل لمسألة الانسحاب من .