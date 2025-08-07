Advertisement

لبنان

داريل عيسى من بعبدا: لبنان يعيش "فجرًا جديدًا"

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:34
أكّد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى خلال لقائه الرئيس جوزاف عون تأييده الكامل ودعم بلاده للجيش، مؤكّدًا أن القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني وحده.
وشدد عيسى على أهمية دور الحكومة اللبنانية في الحفاظ على السلام والاستقرار داخل البلاد، معربًا عن ثقته في حرصها على حماية السلم الأهلي وتعزيز الأمن.

وقال عضو الكونغرس الأميركي في كلمته عقب اللقاء إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في مساعيها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني كحامي شرعي للأرض.

أكد عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى أن لبنان يعيش "فجراً جديداً" يجب أن تدركه إسرائيل، مشدداً على دعم واشنطن المستمر لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته في كافة الأراضي اللبنانية.

وقال عيسى: "إن الولايات المتحدة حريصة على قيادة لبنان من قبل مؤسساته الشرعية"، معرباً عن التزامه بالعمل على إيجاد حل لمسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
